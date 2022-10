Balanço da Netflix, reação à produção da Vale, spin-off da Natura e o que mais move o mercado

Os mercados internacionais dão cotinuidade ao rali do último pregão nesta manhã de terça-feira, 18, em meio ao otimismo com a temporada de balanços dos Estados Unidos e à mudança de direção da política fiscal do Reino Unido. Índices futuros de Wall Street chegam a subir mais de 1%, com investidores à espera da bateria de resultados prevista para hoje. Os números do terceiro trimestre da J&J, Goldman Sachs e Netflix estão entre os mais aguardados do dia.

A J&J, que apresentou seu balanço nesta manhã, superou as estimativas do mercado ao cravar lucro por ação de US$ 2,55, levemente acima do consenso de US$ 2,52. A receita, de US$ 23,79 bilhões, saiu acima do esperado. A expectativa era de que ficasse em US$ 23,46 bilhões.

Já o Goldman Sachs, que também reportará seus números nesta manhã, terá como sombra os resultados acima do esperado de outros grandes bancos dos Estados Unidos, como J.P Morgan e Bank of America, que chegaram a disparar após a divulgarem seus respectivos balanços.

Para a Netflix, analistas do Credit Suisse alertaram que o balanço do terceiro trimestre pode apresentar queda do número de assinantes. Mas disseram que a perspectiva é "moderadamente positiva" para o resultado previsto para esta noite.

"Os vendidos em Netflix estão subestimando sua distribuição, escala, disseram os analistas em relatório. O Credit Suisse, no entanto, afirmou que os resultados em publicidade e mitigação da pirataria do terceiro trimestre podem não corresponder às esperança dos comprados em Netflix. O consenso para o resultado da empresa de streaming é de receita de US$ 7,85 bilhões e lucro por ação de US$ 2,18.

A temporada de balanços também vem esquentando na Europa, onde as ações da farmacêutica Roche recuam após queda de vendas de produtos relacionados à covid-19. Apesar de certa decepção com o resultado da gigante suíça, o clima é positivo nos mercados europeus, com as bolsas da região tendo mais um dia de firme alta.

Como pano de fundo estão dados de confiança acima do esperado. O indicador de perspectiva econômica ZEW mostrou uma inesperada queda do pessimismo na Alemanha em outubro. A bolsa de Frankfurt é um dos destaques de alta do continente.

Desempenho dos indicadores às 7h35 (de Brasília):

Dow Jones futuro (Nova York): + 1,37 %

S&P 500 futuro (Nova York): + 1,57%

Nasdaq futuro (Nova York): + 1,82%

DAX (Frankfurt): + 1,16%

CAC 40 (Paris): + 0,71%

FTSE 100 (Londres): + 0,94%

Stoxx 600 (Europa): + 0,55%

Hang Seng (Hong Kong): + 1,82%

Produção e vendas da Vale

No Brasil, onde os resultados do terceiro trimestre serão divulgados a partir do fim do mês, as atenções estão com as prévias operacionais. A mais importante delas, a da Vale, foi divulgada na última noite. A produção de minério de ferro da Vale ficou praticamente estável, com alta anual de 1,1% para 89,7 mil toneladas. Já a venda cresceu 3,5% para 69 mil toneladas no período.

O maior aumento de produção da mineradora se deu na frente de níquel, onde houve crescimento de 71,5% contra o terceiro trimestre de 2021. As vendas de níquel, porém, ficaram abaixo da produção, devido à escassez de containers e congestionamento de embarques para o Reino Unido. As primeiras reações, no entanto, são positivas, com as ADRs da Vale em alta de mais de 1% no pré-mercado americano.

Natura: Spin-off e IPO da Aesop

A Natura deu início aos estudos sobre uma possível spin-off seguido de um IPO de sua marca australiana de negócios de luxo Aesop. O IPO, segundo a Natura, serviria para acelerar o crescimento da companhia. "Essa estratégia também está alinhada ao objetivo da Natura &Co de proporcionar maior autonomia e responsabilidade às suas marcas e unidades de negócios, afirmou em fato relevante.

OPA da Gradiente: acionistas rejeitam novo laudo

A Assembleia Especial da IGB Eletrônica, dona da Gradiente, terminou com os acionistas rejeitando por unanimidade a contratação de um novo laudo para avaliar o preço por ação a ser pago em OPA proposta pela controladora da empresa, a HAG Holding. A assembleia foi instaurada após mais de 10% do capital da empresa ter questionado o preço de R$ 40,51, considerado justo pelo laudo da Una Serviços de Apoio. Antes da assembleia, a HAG chegou a a aumentar o valor, atribuindo um bônus ao preço por ação condicionado à vitória judicial na batalha travada com a Apple pelo uso da marca "iphone" no Brasil.

