União Europeia acusa Shein de enganar clientes e ameaça multa

A União Europeia acusou a Shein de enganar os consumidores com descontos falsos e informações enganosas.

Em um comunicado publicado nesta segunda-feira, 27, a Comissão Europeia revelou que investigou a varejista com órgãos de defesa do consumidor da Bélgica, França, Irlanda e Holanda.

A nota afirma que a Shein cometeu diversas práticas que violam as leis da UE.

Quais são as práticas?

Oferecer descontos falsos

Pressionar clientes com prazos de compra enganosos

Usar etiquetas de produto que induzem ao erro

Fazer alegações falsas sobre sustentabilidade

Esconder os contatos do atendimento ao cliente

Além disso, a União Europeia também alega que a fast fashion chinesa não processa reembolsos corretamente e fornece informações erradas sobre a devolução de pedidos.

Prazo para resposta

A Shein tem um mês para responder às acusações e fornecer soluções aos problemas. Caso a empresa não tome medidas até o dia 26 de junho, poderá ser multada pela UE. Não há informações sobre o valor da multa.

De acordo com o site Business Insider, cerca de 100 milhões de usuários estão ativos por mês na região da Europa.

Nos últimos meses, Donald Trump impôs tarifas para a entrada de produtos da empresa nos Estados Unidos, fazendo com que a Shein aumentasse os preços dos produtos para compensar as tarifas do comércio internacional.