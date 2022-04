Twitter com capital fechado: o que esperar das ações até lá

O que acontece com as ações e os BDRs do Twitter (TWTR34) com a compra fechada pelo bilionário Elon Musk por 44 bilhões de dólares, anunciada na tarde de ontem, dia 25 de abril?

A aquisição será concluída ao longo deste ano e a última etapa será a transição para fechar o seu capital, disse Bernardo Carneiro, CFA, analista de BDRs do BTG Pactual, no programa Abertura de Mercado desta terça-feira, 26 de abril.

“Se o Twitter sair da bolsa, todos os acionistas vão levar o mesmo preço. Na minha opinião, vai levar alguns meses do processo de investigação da companhia e análise dos documentos. Os advogados de ambas as partes devem entrar para escrever o memorando de rendimento, toda a documentação de que faz parte de uma transação dessas", explicou.

"Mas, pelo que eu estou vendo, tudo vai se encaminhar para netse ano ainda o Twitter sair da bolsa em US$ 54,20, 4% acima do fechamento [do pregão] de ontem”, disse o analista de BDRs do BTG Pactual.

