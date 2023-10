TIM vai dar 30 GB grátis para clientes de rivais fazerem test drive

Em meio ao acirramento da concorrência no mercado de telefonia móvel no país, após a saída da Oi desse segmento, a TIM vai iniciar no domingo, 15, uma ação inédita para tentar tirar clientes das suas duas principais concorrentes: Claro e Vivo.

A operadora de origem italiana, que tem 61,2 milhões de usuários no Brasil, vai permitir que donos de linhas de Claro e Vivo possam fazer um test-drive de sua rede.

A ação vai funcionar através de um aplicativo chamado “Meu Tim”, que precisa ser baixado pelo usuário nas lojas on-line de apps, como App Store, da Apple, e Play Store, para os usuários do Android. O test-drive estará disponível só para os aparelhos que contam com o e-sim, o chip eletrônico, que substitui o chip físico.

O e-sim é virtual e está disponível nos aparelhos iPhone da Apple (SE e a partir da geração X), nos modelos Galaxy da Samsung (a partir do S20, Note 20 e os dobráveis) e no Razr da Motorola. Estima-se que 10% dos clientes no Brasil já usem o e-sim. Há 252,4 milhões de celulares no país.

"As duas redes vão funcionar juntas, e o cliente precisa apenas selecionar a rede da TIM", diz Fabio Avellar, vice-presidente da TIM. A operadora vai oferecer 30GB de internet e ligações e SMS ilimitados por 30 dias.