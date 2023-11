Surge aposta em 2,5 pontos percentuais de cortes do Fed em 2024

Pelo menos um investidor no mercado de opções está posicionado para 2,5 pontos percentuais de flexibilização monetária do Federal Reserve no ano que vem.

A posição feita através de opções de SOFR, uma taxa interbancária que acompanha a meta do Fed, começa a gerar ganhos se o BC americano reduzir sua taxa de referência para cerca de 3% até setembro do próximo ano. A aposta pagou um prêmio de US$ 13 milhões e pode render US$ 200 milhões se a SOFR cair para até 2%, segundo análise da Bloomberg.

Embora seja uma aposta atípica que não reflete o posicionamento mais amplo do mercado, é uma evidência do aumento da atividade com derivados ligados às decisões do Fed.

Na semana passada, os fundos alavancados de Wall Street aumentaram suas posições compradas líquidas em futuros de SOFR para um novo recorde, segundo dados da Commodity Futures Trading Commission, que regula o mercado de derivativos nos EUA. As posições compradas são apostas na queda dos juros.

Os fluxos para futuros de SOFR na segunda-feira incluíram a compra de um enorme bloco de 40.000 contratos para dezembro de 2023, precificado próximo de um nível que indica manutenção da taxa básica.

Os swaps de juros precificam quase 1 ponto percentual de cortes até o final do ano que vem.