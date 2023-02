Stone zerou participação no Inter por R$ 218 milhões

A empresa de pagamentos Stone zerou sua posição no Banco Inter (INBR32) depois de dois anos de participação na empresa. A confirmação veio em comunicado ao mercado na noite desta quarta-feira, 1.

A Stone vendeu 16,8 milhões de ações do Inter no pregão de hoje, ao preço de R$ 12,96, equivalente a R$ 218 milhões. A Stone havia se tornado sócia minoritária do banco em 2021, na oferta subsequente de ações (follow-on) realizada pelo Inter. Na época, a empresa pagou R$ 57,84 por unit, investindo um total de R$ 2,5 bilhões.

Segundo a Stone, a venda faz parte de uma estratégia de concentração em sua operação principal de serviços financeiros e software.

Durante o segundo trimestre de 2022, a empresa já havia anunciado a venda parcial equivalente a 21,5% das ações que detinha no Banco Inter por meio da opção de saque oferecida pelo Inter em sua migração de ações para a bolsa americana Nasdaq.