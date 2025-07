S&P 500 atinge novo recorde com apoio de balanços positivos

Wall Street fechou esta sexta-feira, 25, com leve alta, com o S&P 500 renovando seu recorde de fechamento. O índice avançou cerca de 0,40%, encerrando a semana no positivo em meio ao otimismo com os resultados corporativos e a expectativa de progresso nas negociações comerciais entre os Estados Unidos e a União Europeia.

O S&P 500 alcançou 6.388,64 pontos, enquanto o Nasdaq teve alta de 0,24%, fechando aos 21.108,32 pontos. O Dow Jones avançou 0,47%, aos 44.901,92 pontos. No acumulado da semana, os três índices subiram 1,26%, 1,46% e 1,02%, respectivamente.

O desempenho da bolsa ocorre em um momento de agenda macroeconômica esvaziada e após semanas de recuperação que sucederam um período de instabilidade no segundo trimestre.

Investidores também acompanharam a reunião entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. O encontro não trouxe sinalizações de mudanças na política monetária, mas contribuiu para a valorização do dólar e a alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano.

Lucros surpreendem e sustentam otimismo

Mais de 80% das empresas do S&P 500 que divulgaram seus balanços até agora superaram as estimativas de lucro dos analistas. Esse é o melhor desempenho desde o segundo trimestre de 2021, indicando resiliência corporativa diante de incertezas fiscais e comerciais.

Embora os pedidos de bens de capital tenham recuado em junho, os dados econômicos em geral continuam positivos. Investidores mantêm expectativa de valorização das ações, desde que não haja novos choques tarifários ou restrições regulatórias.

Analistas também acompanham os planos de mudanças nas regras de acesso do varejo à Bolsa, que podem ampliar a participação individual e trazer maior liquidez — mas também mais volatilidade.