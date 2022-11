SmartFit (SMFT3) reverte prejuízo no 3º tri e tem primeiro lucro após IPO

A SmartFit (SMFT3) teve R$ 29,9 milhões de lucro líquido no terceiro trimestre, revertendo o prejuízo líquido de R$ 141,5 milhões no mesmo período do ano passado. O resultado positivo, divulgado na manhã desta quarta-feira, 9, foi o primeiro da SmartFit como empresa listada. A empresa não dava lucro desde o primeiro trimestre de 2020. Desde o IPO, realizado em julho de 2021, as ações da companhia acumularam 25% de queda. A margem Ebtida foi de 22,7% no período.

O resultado foi puxado pelo forte avanço da receita líquida, que saltou 72% na comparação anual para R$ 766,3 milhões. O Ebitda teve uma expansão ainda mais expressiva, de R$ 3,7 milhões para R$ 173,8 milhões. Em relação ao trimestre anterior, a alta foi de 43%.

O crescimento teve como pano de fundo a abertura de novas academias, aumento do número de clientes e a reabilitação do faturamento em academias inauguradas até 2019, que atingiu 103% do nível pré-pandemia.

A SmartFit encerrou o terceiro trimestre com 1.157, 15% acima do mesmo período do ano passado. A maior taxa de crescimento mais uma vez se deu nas regiões da América Latina e México, com alta do 29% do número de academias cada para 223 e 243, respectivamente. Já a base de clientes da SmartFit cresceu em quase 1 milhão na comparação anual para 3,73 milhões. Do total de clientes, 1,7 milhão são de academias da SmartFit no Brasil, 680.000 no México e 1,04 milhão em outros países da América Latina.

"A combinação da gradual redução das restrições ao funcionamento das academias, dos assertivos esforços na captação de clientes e da expansão orgânica com maturação das novas unidades têm contribuído com o aumento na base de clientes", disse a SmatFit.

Na frente de despesas com vendas, gerais e adminsitrativas, o crescimento foi de 29% para R$ 154,4 milhões. As despesas gerais e administrativas, que representa a maior fatia dos gastos, subiu 9% na comparação anual para R$ 82,9 milhões. Já as despesas com vendas aumentaram em 36% para 61,4%. Segundo a empresa, a expansão de gastos foi necessária para atrair mais clientes.

O Capex (investimentos) do terceiro trimestre ficou em R$ 220,4 milhões, 6% acima do mesmo período de 2021. O aumento foi atribuído "aos maiores investimentos em expansão e manutenção, dado à aceleração no ritmo de abertura e maior utilização das academias." Dentro do capex, a maior expansão foi em gastos com manutenção, que teve alta de 29% para R$ 30,3 milhões.