Smart Fit (SMFT3) fecha negócio de US$ 80 milhões por operadora de academias da América Central

A Smart Fit (SMFT3) anunciou nesta seguda-feira, 2, que passará a deter 100% da Sporty Panamá, empresa que opera 28 academias da rede no Panamá e Costa Rica.

A companhia, que já era dona de 50% do negócio, aumentará sua participação após o acionista que formava a joint venture com a Smart Fit ter exercido a opção de venda das ações da Sporty. Com o exercício, a Smart Fit terá que desembolsar US$ 59,3 milhões ao acionista vendedor.

O valor será pago em duas parcelas anuais. A primeira, de US$ 25 milhões, está prevista para janeiro deste ano. A parcela remanescente ficará para janeiro de 2024. O valor da segunda parcela ainda está sujeito a ajustes que serão acordados antes da data do pagamento.

Considerando o aporte inicial de US$ 19,8 milhões, ainda em 2020, a Smart Fit estima que o investimento total na Sporty Panamá seja de US$ 79,9 milhões.

O investimento, segundo a empresa, está em linha com os planos de expansão na América Latina.

A Smart Fit encerrou o terceiro trimestre com 304 academias na região, sem contar as unidades no México e no Brasil.

Somente a Sporty apresentou US$ 22,3 milhões de receita líquida no terceiro trimestre e Ebtida de US$ 10,9 milhões (com 49% de margem).

O objetivo, segundo a Smart Fit, é dar continuidade à expansão orgânica da Sporty no Panamá e Costa Rica.