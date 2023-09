21 ações que pagam dividendos mais indicadas para setembro

As ações da Telefônica (VIVT3) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de setembro como pagadoras de dividendos. Os papéis foram citados em seis das oito carteiras consultadas pela EXAME Invest.

Sobre a Telefônica Vivo, os analistas destacaram que os últimos resultados da Telefônica Brasil vieram bastante em linha com as expectativas do consenso e mostraram boas tendências nas receitas móveis, refletindo a melhoria do ARPU (receita média por usuário). No segundo trimestre de 2023, a Vivo registrou crescimento de receita de serviço móvel de 10,4% na comparação anual. A empresa reportou adições líquidas pós-pagas de 930 mil no segundo trimestre (vs. 82 mil adições líquidas no 1T23). O ARPU foi o principal destaque positivo, crescendo 8,4% em base anual no segmento pós-pago e 7,5% em base anual no segmento pré-pago impulsionado pelas recentes iniciativas de reajustes de preços. "Vemos as ações da VIVT3 oferecendo bons retornos via dividendos, implicando, em última análise, menor volatilidade esperada", diz a Ágora.

A Vale (VALE3) aparece em segundo no ranking entre as ações mais recomendadas, com 5 indicações. Sobre a mineradora, os analistas destacaram que a produção de minério de ferro chegou a 78,7 milhões de toneladas no segundo trimestre desse ano, alta trimestral de 18% e de 6% em um ano, com melhor produção em todos os sistemas. Na frente de preços, os prêmios de minério de ferro se recuperaram sequencialmente para US$ 4,50/tonelada, devido a um melhor mix de produtos e por conta desses resultados, a mineradora está agora a caminho de entregar sua produção de minério de ferro de 310 a 320 milhões de toneladas para 2023 (prevemos 315 milhões de toneladas).

Na terceira colocação estão BB Seguridade (BBSE3), CTEEP (TRPL4), Engie (EGIE3) e Banco do Brasil (BBAS3). Veja ranking abaixo:

Ação Recomendação Telefônica Vivo (VIVT3) 6 Vale (VALE3) 5 BB Seguridade (BBSE3) 4 CTEEP (TRPL4) 4 Engie (EGIE3) 4 Banco do Brasil (BBAS3) 4 CPFL (CPFE3) 2 Cemig (CMIG4) 2 Auren (AURE3) 1 CCR (CCRO3) 1 Itaúsa (ITSA4) 1 Equatorial (EQTL3) 1 Petrobras (PETR4) 1 Porto (PSSA3) 1 Copel (CPLE3) 1 Copasa (CSMG3) 1 Ferbasa (FESA4) 1 Fleury (FLRY3) 1 Petrobras (PETR3) 1 Hypera (HYPE3) 1 Taesa (TAEE11) 1

Veja carteiras abaixo:

Ágora Investimentos

Ação Peso (%) Auren (AURE3) 20 CCR (CCRO3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20 Vale (VALE3) 20

Guide Investimentos

Ação Peso (%) BB Seguridade - BBSE3 20 CPFL - CPFE3 20 Equatorial - EQTL3 20 Petrobras - PETR4 20 Vale - VALE3 20

Genial

Ação Peso (%) Cemig (CMIG4) 20 CTEEP (TRPL4) 20 Engie (EGIE3) 20 Porto (PSSA3) 20 Vale (VALE3) 20

PagBank

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 20 BB Seguridade (BBSE3) 20 Copel (CPLE3) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20 Vale (VALE3) 20

Nova Futura

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 20 BB Seguridade (BBSE3) 20 Cemig (CMIG4) 20 Isa CTEEP (TRPL4) 20 Telefônica Brasil (VIVT3) 20

Planner

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 20 Copasa (CSMG3) 20 CTEEP (TRPL4) 20 Ferbasa (FESA4) 20 Fleury (FLRY3) 20

Santander

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 20 CPFL Energia (CPFE3) 20 Petrobras (PETR3) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20 Vale (VALE3) 20

Terra

Ação Peso (%) BB Seguridades (BBSE3) CTEEP (TRPL4) 20 Hypera (HYPE3) 20 Taesa (TAEE11) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20

