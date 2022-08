Santander (SANB11) anuncia recompra de até 36 milhões de units

O conselho de administração do Santander Brasil (SANB11) aprovou, nesta terça-feira, 2, um novo programa de recompra de units, representativas, cada uma, de uma ação ordinária e uma ação preferencial, em sequência ao programa de recompra que expirou hoje.

Serão adquiridos até 36 milhões de papéis, que representam aproximadamente 1% da totalidade do capital social da companhia. O prazo para a aquisição é de 18 meses, contados a partir de amanhã, dia 3 de agosto, até o dia 5 de fevereiro de 2024.

Segundo fato relevante, a recompra tem por objetivo maximizar a geração de valor para os acionistas e viabilizar o pagamento de administradores, empregados de nível gerencial e outros funcionários da companhia.

A companhia possuía, em 30 de junho, 345 milhões de ações ordinárias e 373 milhões de ações preferenciais em circulação.

No acumulado do ano, as units do Santander acumulam desvalorização de 7,10%, enquanto o índice que mede o desempenho de empresas do setor financeiro na bolsa brasileira, o IFNC, sobe 5%.