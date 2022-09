Renner anuncia pagamento de R$ 169 milhões em juros sobre capital próprio

A varejista de moda Renner (LREN3) anunciou na noite desta quinta-feira, 22, que irá pagar R$ 169,28 milhões em juros sobre capital próprio (JCP). A remuneração aos acionistas é referente ao terceiro trimestre de 2022.

O montante será dividido da seguinte forma: o acionista receberá R$ 0,174656 por ação – são 969.221.147 ações ordinárias em circulação.

O pagamento será efetuado no dia 6 de outubro, já com imposto retido na fonte e sem correção monetária. Irão receber o pagamento os detentores de ações da Renner até o dia 27 de setembro (data com).

A partir do dia 28, os papéis passam a ser negociados sem o direito ao JCP.

Resultado da Renner no 2º trimestre

Em seu último balanço trimestral, a Renner apresentou crescimento do lucro. A empresa teve alta de 86,7% no lucro líquido, que foi a R$ 360,3 milhões, impulsionado pelo bom desempenho da coleção de inverno no período e pelo ganho de escala e eficiência com o aumento das vendas no frio.

Houve crescimento de 57% em relação a 2019 em receita e de 45,6% na comparação com o mesmo período de 2021, fechando o trimestre em R$ 3,6 bilhões.