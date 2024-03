REAG compra gestora Quasar e chega a R$ 163 bi sob gestão

A gestora REAG anunciou nesta quarta-feira, 27, a compra da gestora Quasar, com foco em crédito privado e R$ 20 bilhões sob gestão. Com a aquisição, a REAG, do CEO João Carlos Mansur, bateu R$ 162,6 bilhões em investimentos. O movimento, segundo a REAG, deve marcar apenas o início de uma série de aquisições no segmento de asset management.

A REAG tem atravessado o período de maior crescimento de sua história por meio de aquisições. Criada em 2011, a gestora se estabeleceu em operações de fundos imobiliários e special situations. Com a chegada da Quasar, a REAG visa reforçar as frentes de crédito estruturadas tanto em capital investido quanto em profissionais especializados.

"Não miramos volume, mas empresas com times qualificados que contribuirão para o desenvolvimento de soluções tão boas ou melhores do que as que já oferecemos hoje. É o caso da equipe de 20 profissionais da Quasar, que passa a integrar a REAG", afirma Mansur em nota dedicada à imprensa.

A maior porção dos investimentos está em fundos de participações (FIPs). São cerca de 110 bilhões investidos na classe, que coloca a REAG como a segunda maior gestora de FIPs do Brasil, atrás apenas da BRL Trust. Em volume em investimentos, a REAG ocupa a nona colocação, segundo ranking da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA).

Histórico de aquisições

Nos dois últimos anos, o crescimento da REAG foi focado em empresas de gestão de fortunas, com as compras da Rapier e Quadrante Investimentos. Nos anos anteriores, a gestora também comprou a BizHub Ventures, de venture capital, e as empresas de crédito Qista, SOSBolso, Bom Pra Crédito e Condocash.

"Os próximos passos da estratégia devem incluir aquisições de outras casas focadas e qualificadas em áreas específicas, sempre com a preocupação de trazer pessoas capacitadas para agregar valor às soluções do grupo. Afinal, o nosso negócio é feito por pessoas", diz Mansur.