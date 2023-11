"Projeto Verão": Smart Fit (SMFT3) planeja abrir mais de 100 academias somente no 4º trimestre

A Smart Fit (SMFT3) planeja expandir em 112 o número de academias somente no 4º trimestre. A abertura é necessária para que a companhia cumpra o guidance de 190 a 200 academias novas em 2024. O compromisso foi reafirmado pelo CEO da SmartFit, Edgard Corona, em conversa com investidores nesta quinta-feira, 9. Até o fim de setembro, 83 academias já tinham sido abertas. A

As 112 academias a serem abertas já estão com as obras perto de serem finalizadas, segundo Corona. Para concluí-las, afirmou, deverá ocorrer uma aceleração do nível de investimentos. "Isso deverá provocar uma redução pontual da margem bruta, porque serão abertas muitas lojas", disse.

A Smart Fit encerrou o terceiro trimestre com 1.306 academias, 13% a mais do que no mesmo período do ano passado. Desse total, 1.031 são próprias próprias e 275 franqueadas. Das próximas academias a serem inauguradas, cerca de 85% serão próprias.

Lucro, receita e mais de 4 milhões de clientes

Em um ano, o número de alunos da Smart Fit cresceu 18% para 4,4 milhões, sendo 1,9 milhão no Brasil. Na operação doméstica, no entanto, houve queda de 2% no número médio de alunos por academia, dada a abertura de novas unidades no país.

A Smart Fit teve lucro líquido de R$ 94 milhões no terceiro trimestre, mais que o triplo dos R$ 30 milhões registrados no mesmo trimestre de 2022. A receita líquida cresceu 42% para R$ 1,09 bilhão. A margem bruta caixa foi de 50,2% e de 52% nas unidades maduras, com pelo menos 24 meses de atividade.