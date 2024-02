Pré-mercado: resultado estelar da Meta impulsiona futuros do S&P 500

Os futuros do S&P 500 apontam para um dia de ganhos na manhã desta sexta-feira, 2. O mini índice subia 0,52% às 4h55 no horário de Brasília, madrugada em Nova York. Os futuros da Nasdaq tinham alta de 0,92%, com os investidores reagindo à publicação do resultado de três titãs da tecnologia, Meta, Apple e Amazon.

O otimismo é impulsionado pelo trimestre estelar da Meta, que reportou lucro de US$ 14 bilhões no quarto trimestre, 201% mais do que no mesmo período do ano anterior. O lucro por ação, de US$ 5,33, também veio muito acima das expectativas de analistas, de US$ 4,82. No after-hours, as ações da empresa pularam 15%.

Além disso, a dona do Facebook, Instagram e Whatsapp vai distribuir dividendos trimestrais de US$ 0,50 por ação pela primeira vez desde sua listagem, e anunciou um programa de recompra de ações de US$ 50 bilhões.

A empresa também reportou receita de US$ 40 bilhões, aumento de 25% em relação ao mesmo período do ano anterior, o maior crescimento ano a ano de receita em mais de dois anos. Depois de sofrer, desde 2021, com as restrições da Apple à entrega personalizada de anúncios de redes sociais, a companhia de Mark Zuckerberg recuperou o alcance de seus anúncios com inteligência artificial.

Já as ações da Amazon subiram 7% no after-hours, com publicação do balanço no quarto trimestre. A empresa reportou receita de 24,2 bilhões de dólares, em linha com as projeções de analistas, de 24,26 bilhões de dólares. Além disso, o lucro ajustado de 1 dólar por ação veio acima da expectativa de 0,80 dólar por ação. O resultado foi apoiado por vendas da divisão de nuvem acima do esperado. Em comunicado, o presidente Andy Jassy citou os passos para integração de inteligência artificial nos serviços.

Apple

A mesma euforia passou longe para a Apple. No after-hours, as ações da empresa caíram 3%, após queda nas vendas na China, consequência da restrição do uso dos aparelhos da maçãzinha por funcionários do governo chinês.

Ainda sim, a companhia liderada por Tim Cook registrou lucro líquido de US$ 33,916 bilhões no quarto trimestre de 2023, um aumento em relação ao ganho de US$ 29,99 milhões registrado em igual período do ano anterior. O resultado representa US$ 2,18 de lucro por ação, superando a expectativa de analistas da FactSet (US$ 2,10).