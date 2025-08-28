Invest

PIB dos EUA, ata do BCE, Alckmin no México: o que move os mercados

Investidores repercutem o balanço da Nvidia, que trouxe projeções de desaceleração no crescimento

Estados Unidos: segunda leitura do PIB do 2º trimestre é destaque da agenda desta quinta-feira (Sven Hoppe/picture alliance/Getty Images)

Carolina Ingizza
Redatora

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 08h05.

Última atualização em 28 de agosto de 2025 às 08h12.

Os mercados internacionais começam esta quinta-feira, 28, repercutindo o balanço da Nvidia. A maior fabricante de chips do mundo projetou receita de cerca de US$ 54 bilhões para o terceiro trimestre fiscal, número em linha com a média de Wall Street, mas abaixo das estimativas mais otimistas, que superavam US$ 60 bilhões.

Apesar do alerta de desaceleração após dois anos de crescimento explosivo, o CEO Jensen Huang reforçou a confiança no potencial da inteligência artificial. “O investimento global em infraestrutura de IA pode alcançar entre US$ 3 trilhões e US$ 4 trilhões até o fim da década”, afirmou em teleconferência com analistas.

No pré-mercado, as ações operam com queda de 1,80% por volta das 7h55 (horário de Brasília).

A atenção agora se volta para os Estados Unidos, onde às 9h30 será divulgada a segunda leitura do PIB do segundo trimestre.

À noite, às 19h, o dirigente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Christopher Waller, participa de um evento que pode trazer novos sinais sobre a condução da política monetária americana.

Na Europa, o destaque é publicação da ata da última reunião do Banco Central Europeu (BCE), marcada para as 8h30.

Radar brasileiro

No Brasil, a agenda começa às 8h, com a divulgação do IGP-M de agosto e da pesquisa de confiança de serviços pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Também saem os dados fiscais do Governo Central referentes a julho.

Às 11h30, a Record exibe entrevista gravada com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. À tarde, às 14h, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participa da abertura do evento “Open Finance – 5 anos”, em Brasília. Às 14h30, será divulgado o Resultado do Tesouro Nacional de julho.

No campo político, o vice-presidente Geraldo Alckmin cumpre agenda no México, onde se encontra com a presidente Claudia Sheinbaum. A viagem ocorre em meio à tentativa de estreitar relações comerciais, em um cenário de tarifas mais duras impostas pelos Estados Unidos.

