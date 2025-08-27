Nvidia tem lucro de US$ 26,4 bi no trimestre - acima do esperado, mas ação cai

A Nvidia reportou lucro líquido de US$ 26,422 bilhões no segundo trimestre fiscal de 2026 (de maio a julho deste ano). A cifra é 59% maior que a registrada um ano antes e 41% acima do resultado do primeiro trimestre fiscal.

O lucro por ação da companhia veio em US$ 1,08, com alta de 61% ano a ano e de 42% trimestralmente. O número veio acima da média das estimativas do mercado, que apontavam para US$ 1,01.

A receita da companhia no período foi de US$ 46,743 bilhões, com alta anual de 56% e de 6% na comparação trimestral. A cifra também superou o consenso, que era de US$ 46,06 bilhões.

Após a divulgação do balanço, a ação da companhia cai mais de 2% no after hours, as negociações que ocorrem após o fechamento do pregão.

A reportagem está em atualização