Apple dispara após parceria com ChatGPT, supera Nvidia e fica a 1% de ser a mais valiosa do mundo

As ações da Apple chegaram a ser negociadas em patamar recorde de US$ 205,54 nesta terça-feira, 11, com as ações subindo 6,43%. A forte reação ocorre após a Apple ter anunciado a integração da inteligência artificial em seus produtos. Uma das principais novidades foi o anúncio de uma nova versão de sua assistente pessoal, a Siri, aprimorada com inteligência artificial regenerativa da Apple Intelligence.

Também foi confirmada uma parceria com a Open AI, que permitirá o uso do ChatGPT de forma integrada aos sistemas operacionais da Apple. A companhia também afirmou que está em contato com outros desenvolvedores de inteligência artificial para poder oferecer outras opções aos usuários futuramente.

"Acreditamos que a Apple fez o melhor trabalho em anos trazendo inovação para seus dispositivos. O ciclo de substituição do iPhone se estendeu significativamente devido às vendas lentas nos últimos 18 a 24 meses, mas parece que há incentivos suficientes para os usuários comprarem um novo iPhone. Além disso, os recursos de IA serão limitados aos dispositivos iPhone 15 Pro ou superior, incentivando os usuários a atualizar seus telefones", avaliam em relatório os analistas do Itaú BBA.

Apple supera Nvidia e cola na Microsoft

Com a alta de hoje, o valor de mercado da Apple salta para US$ 3,155 trilhões. A companhia retoma, com isso, o posto de segunda empresa mais valiosa do mundo, que tinha perdido na semana passada para a Nvidia. A desenvolvedora de chips é negociada nesta terça em queda de 1%, próxima de US$ 3 trilhões de valor de mercado.

Dependendo do decorrer do pregão, a Apple ainda pode se tornar a empresa mais valiosa do mundo, caso passe a Microsoft, avaliada em US$ 3,185 trilhões. Para isso, as ações precisam subir cerca de 1% em relação ao preço em que eram negociada às 14h20.