PIB da China, feriado na Europa e o que mais move o mercado

A semana inicia com baixa liquidez no mercado internacional, com as principais bolsas da Europa fechadas devido ao feriado de Páscoa. Nos Estados Unidos, onde as negociações serão retomadas nesta segunda-feira, 18, os índices futuros indicam mais um dia de perdas.

Inflação e expectativa de aperto monetário mais duro na maior economia do mundo seguem como pano de fundo. Investidores esperam que Jerome Powell, presidente do Federal reserve (Fed), dê mais pistas sobre os próximos passos do banco central americano nesta semana. O chairman tem discurso agendado para quinta-feira, 21, em evento realizado pela Volcker Alliance, do ex-presidente do Fed, Paul Volcker.

A semana também será recheada de resultados da temporada de balanços do primeiro trimestre nos Estados Unidos. Tesla, Netflix, J&J e AT&T estão entre os mais aguardados pelo mercado. Nesta segunda, será a vez do Bank of America divulgar seus números.

A temporada de resultados brasileira inicia na quarta-feira, 20, com o balanço da Usiminas (USIM5), mas só irá ganhar tração na próxima semana.

Enquanto isso, economistas repercutem dados da economia chinesa divulgados na última noite, que superaram as expectativas.

O PIB chinês do primeiro trimestre subiu 1,3% frente ao período anterior e 4,8% em relação ao primeiro trimestre de 2021. O consenso era de respectivas alta de 0,6% e 4,4%. A produção industrial saltou 5% em março contra crescimento esperado de 4,5%. Com a inflação mais controlada em relação aos países desenvolvidos, a China segue impulsionando sua atividade por meio de incentivos governamentais, como queda de juros. Os investimentos em ativos fixos cresceu 9,3% na comparação anual.

No Brasil, o acompanhamento das expectativas do mercado sobre os principais indicadores econômicos seguem prejudicadas pela ausência do boletim Focus, devido à greve de funcionários do Banco Central. Esta será a terceira semana sem o documento e a segunda mais curta no mercado brasileiro. Devido ao feriado de Tiradentes, não haverá pregão na quinta.