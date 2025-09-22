Pfizer negocia compra de fabricante de remédio contra obesidade para competir com Ozempic

A farmacêutica americana Pfizer está próxima de anunciar a aquisição da desenvolvedora de medicamentos contra a obesidade Metsera, em um negócio que pode chegar a US$ 7,3 bilhões, segundo o jornal britânico Financial Times.

O acordo seria o maior já fechado por uma grande companhia do setor para entrar no mercado de tratamentos para perda de peso. Analistas projetam que o setor pode alcançar até US$ 95 bilhões em vendas anuais.

De acordo com fontes ouvidas pelo jornal, a Pfizer pagaria US$ 47,50 em dinheiro por ação da Metsera, além de US$ 22,50 adicionais condicionados ao cumprimento de metas de desempenho.

O valor representa um prêmio de 42,5% em relação ao fechamento da última sexta-feira, de US$ 33,32 em Nova York, que dava à companhia valor de mercado de aproximadamente US$ 3,5 bilhões, segundo dados da LSEG. O anúncio pode ocorrer já nesta segunda-feira, 22.

As ações da Metsera subiam 49,31% no pré-mercado de Nova York às 7h20 (horário de Brasília).

Medicamentos para obesidade

A Metsera tem sede em Nova York e foi fundada em 2022 pela gestora de venture capital ARCH Venture e pela empresa de investimentos Population Health Partners. A companhia levantou US$ 275 milhões em sua abertura de capital no começo deste ano.

A aquisição daria à Pfizer acesso ao MET-097i, principal medicamento experimental da Metsera, que ativa o receptor GLP-1. O tratamento mostrou redução de 11,3% da massa corporal em 12 semanas em testes de fase 2, com efeitos colaterais limitados. A empresa também desenvolve uma versão de aplicação mensal, além de uma pílula para perda de peso e medicamentos em estágio inicial que exploram o hormônio amilina.

O interesse da Pfizer pela Metsera surge após o fracasso do seu próprio remédio experimental contra obesidade, o danuglipron. Em abril, a farmacêutica encerrou os testes após resultados de baixa tolerabilidade em fase intermediária. A versão de liberação prolongada chegou a ser testada em cerca de 1.400 pacientes, mas apresentou preocupações de segurança hepática, segundo a Reuters.

Sob o comando do CEO Albert Bourla, a Pfizer busca recuperar valor de mercado depois de ver suas ações caírem mais de 50% desde o pico de 2021, durante a pandemia de Covid-19. A farmacêutica fechou a última sexta-feira avaliada em US$ 136 bilhões, com papéis cotados a pouco acima de US$ 24.