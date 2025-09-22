Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Pfizer negocia compra de fabricante de remédio contra obesidade para competir com Ozempic

Segundo o Financial Times, acordo inclui bônus por metas e pode ser anunciado já nesta segunda-feira

Pfizer: acordo de US$ 7,3 bi ampliaria presença em tratamentos de perda de peso (Cheng Xin/Getty Images)

Pfizer: acordo de US$ 7,3 bi ampliaria presença em tratamentos de perda de peso (Cheng Xin/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Redatora

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 08h04.

A farmacêutica americana Pfizer está próxima de anunciar a aquisição da desenvolvedora de medicamentos contra a obesidade Metsera, em um negócio que pode chegar a US$ 7,3 bilhões, segundo o jornal britânico Financial Times.

O acordo seria o maior já fechado por uma grande companhia do setor para entrar no mercado de tratamentos para perda de peso. Analistas projetam que o setor pode alcançar até US$ 95 bilhões em vendas anuais.

De acordo com fontes ouvidas pelo jornal, a Pfizer pagaria US$ 47,50 em dinheiro por ação da Metsera, além de US$ 22,50 adicionais condicionados ao cumprimento de metas de desempenho.

O valor representa um prêmio de 42,5% em relação ao fechamento da última sexta-feira, de US$ 33,32 em Nova York, que dava à companhia valor de mercado de aproximadamente US$ 3,5 bilhões, segundo dados da LSEG. O anúncio pode ocorrer já nesta segunda-feira, 22.

As ações da Metsera subiam 49,31% no pré-mercado de Nova York às 7h20 (horário de Brasília).

Medicamentos para obesidade

A Metsera tem sede em Nova York e foi fundada em 2022 pela gestora de venture capital ARCH Venture e pela empresa de investimentos Population Health Partners. A companhia levantou US$ 275 milhões em sua abertura de capital no começo deste ano.

A aquisição daria à Pfizer acesso ao MET-097i, principal medicamento experimental da Metsera, que ativa o receptor GLP-1. O tratamento mostrou redução de 11,3% da massa corporal em 12 semanas em testes de fase 2, com efeitos colaterais limitados. A empresa também desenvolve uma versão de aplicação mensal, além de uma pílula para perda de peso e medicamentos em estágio inicial que exploram o hormônio amilina.

O interesse da Pfizer pela Metsera surge após o fracasso do seu próprio remédio experimental contra obesidade, o danuglipron. Em abril, a farmacêutica encerrou os testes após resultados de baixa tolerabilidade em fase intermediária. A versão de liberação prolongada chegou a ser testada em cerca de 1.400 pacientes, mas apresentou preocupações de segurança hepática, segundo a Reuters.

Sob o comando do CEO Albert Bourla, a Pfizer busca recuperar valor de mercado depois de ver suas ações caírem mais de 50% desde o pico de 2021, durante a pandemia de Covid-19. A farmacêutica fechou a última sexta-feira avaliada em US$ 136 bilhões, com papéis cotados a pouco acima de US$ 24.

Acompanhe tudo sobre:AçõesPfizerObesidadeRemédiosIndústria farmacêuticaFusões e Aquisições

Mais de Invest

Buffett encerra participação na chinesa BYD após 17 anos de investimento

Ouro bate novo recorde com investidores de olho em cortes de juros nos EUA

Japão na mira de Buffett: investidor amplia participação em um dos maiores conglomerados do país

Techs despencam na Índia e Europa abre em queda com pressão sobre montadoras

Mais na Exame

Mundo

França alerta que responderá 'com extrema firmeza' possíveis represálias de Israel

Inteligência Artificial

‘Assombrado’: CEO da Microsoft teme futuro da empresa na era da IA

Brasil

TJ-RJ promove ação social e palestras para o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência

Tecnologia

Governo dos EUA prepara acordo para TikTok com Oracle no comando de algoritmo e segurança, diz site