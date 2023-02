Pfizer negocia compra da Seagen por mais de US$ 30 bi, diz WSJ

A Pfizer negocia a compra da Seagen por mais de US$ 30 bilhões, segundo fontes do Wall Street Journal. A aquisição teria como objetivo aumentar a participação da companhia no mercado de oncologia.

Ainda de acordo com as fontes do Wall Street Journal, as negociações estão em estágio inicial e não há garantias de que a aquisição será concretizada.

A Seagen chegou a conversas avançadas para ser adquirida pela Merck recentemente, mas as negociações fracassaram.

A Seagen desenvolveu medicamentos no combate ao câncer que, segundo o jornal, funcionam como "mísseis guiados que atacam os tumores com agentes tóxicos".

Listada na Nasdaq, a Seagen tem US$ 30 bilhões em valor de mercado. Em meio aos rumores sobre a aquisição, as ações da companhia disparam 17% no pré-mercado desta segunda-feira, 27.

A Pfizer, uma das maiores farmacêuticas do mundo avaliada em US$ 236 bilhões, recua cerca de 1% no pré-mercado.