Petrobras: trocas de comando aumentam risco da ação, dizem analistas

As trocas de comando na Petrobras tem levantado (ainda mais) questionamentos no mercado sobre o quão arriscado é investir nas ações da companhia.

Caio Mario Paes de Andrade, indicado para assumir a companhia, deve se tornar o terceiro presidente da estatal no ano. Paes de Andrade é o atual secretário de Desburocratização do governo federal.

As ações beiram 4% de queda nesta terça-feira, 24, já considerando o efeito ex-dividendos.

José Mauro Ferreira Coelho, atual presidente da companhia, deve deixar o cargo com menos de dois meses.

"As mudanças recorrentes para o cargo aumentam substancialmente a percepção de riscos para o investimento em Petrobras, principalmente porque foram anunciadas após os ajustes nos preços dos combustíveis domésticos", afirmam em relatório analistas do Credit Suisse.

Como fica a política de preços?

Embora pressões sobre a alta dos combustíveis tenham permeado todas as últimas trocas de comando, o Credit Suisse não espera mudanças significativas na política de paridade internacional de preços.

Mas para o BTG Pactual o verdadeiro teste ainda está por vir. "Achamos que o novo CEO enfrenta um dilema difícil: como preservar seu próprio emprego seguindo as políticas da empresa e sem comprometer a disponibilidade de combustível do Brasil?"

A manutenção da maior parte da gestão da Petrobras, segundo analistas do BTG, contribuem para a expectativa de continuidade das atuais políticas da empresa. "Qualquer mudança nisso pode corroer ainda mais a percepção de risco", afirmaram em relatório.

"Permanecemos neutros e preferimos investir no tema petróleo via outros ativos do setor."

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.