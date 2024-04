Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), Eletrobras (ELET3): o que movimenta as empresas na bolsa hoje

Nesta quinta-feira, 4, para além das pautas macroeconômicas, o Ibovespa será marcado pelos movimentos corporativos das empresas listadas. Hoje, os investidores vão ficar de olho na Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), Eletrobras (ELET3), entre outras. Confira a seguir quais são os principais destaques das companhias.

Vale (VALE3)

Na noite de ontem, 3, a Vale informou a suspensão do funcionamento da Mina de Onça Puma pelo Tribunal de Justiça do Pará (TJ-PA). No último mês de fevereiro, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Pará (SEMAS) havia suspendido a licença de operação da mina, alegando descumprimento de condicionantes ambientais. Depois disso, a mineradora ajuizou uma Tutela Provisória de Urgência, tendo o juízo de primeira instância restabelecido a vigência e validade da licença. Em fato relevante, a Vale disse que adotará as medidas judiciais cabíveis para buscar reverter a decisão.

Outro assunto que deve movimentar a companhia hoje é o fato de ela estar em discussões avançadas com o Ministério dos Transportes sobre as condições gerais para a otimização dos planos de investimentos dos Contratos de Concessão da Estrada de Ferro Carajás (EFC) e da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM). Atualmente, a empresa executa os investimentos nas duas rodovias conforme os termos estabelecidos e divulgados ao mercado em 16 de dezembro de 2020. "A Vale informará o mercado caso qualquer compromisso material seja estabelecido no âmbito das negociações, em linha com a legislação vigente."

Petrobras (PETR4)

A estatal informou que em substituição às indicações de Daniel Alves Ferreira e Aloísio Macário Ferreira de Souza para o conselho fiscal, o Fundo de Investimento em Ações FIA Dinâmica - acionista minoritário - indicou os nomes de Ronaldo Dias e Ricardo José Martins Gimenez como como membro titular e suplente, respectivamente. A eleição para o conselho fiscal da companhia será realizada em assembleia geral ordinária em 25 de abril.

Eletrobras (ELET3)

A Advocacia-Geral da União, por meio dos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.385, solicitou mais 90 dias para que a Câmara de Medição e de Conciliação da Administração Federal (CCAF) para que seja negociado a ampliação de assentos para membros do governo no Conselho de Administração da Eletrobras. O órgão afirma visar por uma “tentativa de solução amigável” sobre participação do governo no capital social da companhia.

Odontoprev (ODPV3)

A Odontoprev vai pagar R$ 427,2 milhões em dividendos aos seus acionistas, o que corresponde a R$ 0,7759201690 por ação. Segundo a companhia, a distribuição será feita em duas parcelas: R$ 200 milhões serão pagos no dia 21 de agosto, sendo R$ 0,3632130140 por ação; já a segunda parcela será de R$ 227,3 milhões, o que corresponde a R$ 0,4127071550 por papel, a ser pago no dia 18 de dezembro.