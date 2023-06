Petrobras faz emissão externa de pelo menos US$ 1 bilhão

A Petrobras fará uma emissão de dívida no exterior nesta segunda-feira, 26, que deve levantar ao menos US$ 1 bilhão, de acordo com pessoas com conhecimento da operação.

A empresa registrou hoje na Securities and Exchange Commission (SEC) um prospecto preliminar da oferta, no entanto ainda não havia tamanho de emissão e valores definidos. O prazo da emissão será de 10 anos.

A operação deve ser concluída ainda na tarde desta segunda-feira, apurou a EXAME Invest. Com alta demanda, de acordo com pessoas ouvidas pela reportagem, a emissão deve sair abaixo de 7%.

Rating

A Fitch Ratings fixou em BB- o rating da Petrobras Global Finance, subsidiária pela qual a petroleira está fazendo a emissão. A emissão, observa a agência de classificação de risco, será para débitos preexistentes e para projetos corporativos.

A operação será conduzida pelo BTG Pactual, Citigroup, Goldman Sachs, Itaú BBA, MUFG, Santander, Scotia Capital e UBS.