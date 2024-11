Petrobras anuncia volta ao setor de etanol

A Petrobras anunciou um investimento de US$ 2,2 bilhões na produção de etanol entre 2025 e 2029, marcando sua volta ao setor após anos de ausência. O plano da estatal inclui parcerias estratégicas com outros produtores, com o objetivo de criar uma nova companhia focada na utilização de matérias-primas como cana-de-açúcar e milho, concentrando esforços nas regiões Sudeste e Centro-Oeste.

“Estamos voltando para o etanol. O etanol hoje é o principal competidor da gasolina”, afirmou Magda Chambriard, presidente da Petrobras, durante coletiva realizada nesta sexta-feira. Chambriard destacou que a produção do biocombustível é o primeiro passo para diversificar a matriz energética da estatal.

Liderança no mercado

De acordo com Mauricio Tolmasquim, diretor da área de energias renováveis, a Petrobras tem como meta produzir cerca de 2 bilhões de litros de etanol por ano. Ele ressaltou que, para alcançar esse volume, a estatal busca parcerias com produtores já estabelecidos:

“Queremos ser grandes e competitivos. Isso exige agir em conjunto. Estamos sondando parceiros que possam aportar unidades de produção, que planejamos expandir”, afirmou Tolmasquim.

Expansão em múltiplas frentes

O retorno ao setor de etanol faz parte do novo plano de negócios da Petrobras para o período de 2025 a 2029. Ao todo, serão investidos US$ 111 bilhões, o que representa um aumento de 8,8% em relação ao plano anterior.

Entre os destaques do plano, estão:

Refino: Ampliação da capacidade para 2,105 milhões de barris por dia, um crescimento de 16,10%.

Fertilizantes: Retomada de projetos como a UFN-III, em Três Lagoas (MS).

Renováveis: US$ 16,3 bilhões destinados à transição energética, incluindo energia eólica, solar e hidrogênio verde.

Além disso, a estatal planeja elevar os investimentos em biorrefino, incluindo projetos para a produção de diesel verde e combustível de aviação sustentável.

Impactos no mercado e nas contas públicas

A Petrobras aprovou ainda o pagamento de R$ 20 bilhões em dividendos extraordinários, com o governo federal recebendo R$ 5,734 bilhões desse montante. A medida deve ajudar nas contas públicas e trazer confiança aos acionistas, que também receberão parcela única no dia 23 de dezembro de 2024.

O foco em energia renovável e na ampliação do refino demonstra o compromisso da Petrobras com a diversificação e a sustentabilidade. O retorno ao mercado de etanol reafirma a relevância do biocombustível na transição energética brasileira.

Com os investimentos em renováveis, a estatal dá sinais claros de sua busca por protagonismo na economia de baixo carbono.