Personalizar bebida no Starbucks vai custar mais com nova política de preços

O Starbucks mudou a forma de cobrar por personalizações nas bebidas, o que pode deixar os pedidos mais caros para os clientes nos Estados Unidos.

A partir desta semana, cada adição de xaropes passa a custar US$ 0,80, independente da quantidade de pumps ou combinações. Já o matchá será cobrado à parte (US$ 1 por colher), e frutas secas custarão US$ 0,50 por porção.

Como compensação, o xarope Classic agora será gratuito em qualquer bebida. E em produtos já aromatizados, como o mocha frappuccino, será possível adicionar ou substituir sabores sem custo extra.

As mudanças fazem parte de uma reformulação em curso no mercado americano, onde a rede também testa uma nova função no aplicativo. O recurso permite visualizar, em tempo real, como cada alteração impacta o preço final da bebida, algo que antes só era exibido no momento do pagamento.

As atualizações integram o plano de recuperação da marca, liderado pelo CEO Brian Niccol, em resposta à queda nas vendas nos EUA.

Até o momento, não há previsão de que as mudanças sejam adotadas no Brasil.