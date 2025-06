Starbucks oferece salário de até US$ 136 mil para criadores de conteúdo viajarem pelo mundo

A Starbucks está oferecendo uma oportunidade para dois criadores de conteúdo, que serão contratados para viajar pelo mundo durante um ano, produzindo vídeos e fotos para as redes sociais da marca. O salário pode chegar a US$ 136 mil, segundo anúncio publicado pela empresa em 28 de maio.

Os selecionados vão visitar cidades como Milão, Tóquio, Dubai, Bogotá e destinos na Costa Rica, com a missão de mostrar a cultura, os bastidores e o clima por trás de cada experiência da Starbucks. As viagens terão apoio da Delta Air Lines e do programa Marriott Bonvoy, que vão cobrir os custos de deslocamento e hospedagem.

De acordo com o Business Insider, os cargos devem durar um ano e o salário varia entre US$ 80.100 e US$ 136 mil. Para participar, é necessário ser residente dos Estados Unidos, ter pelo menos 18 anos e enviar um vídeo de candidatura pelo TikTok até o dia 13 de junho, usando a hashtag #StarbucksGlobalCoffeeCreator.

Uma das vagas será destinada a um funcionário atual da rede, enquanto a outra será aberta ao público externo. Não é exigida experiência prévia ou diploma universitário, segundo a descrição da vaga.

Às 09h desta quarta-feira, 11, mais de 400 vídeos com a hashtag foram publicados na plataforma, com candidatos apresentando seus perfis e explicando os motivos pelos quais deveriam ser selecionados. Em maio, a empresa também abriu uma vaga para piloto de jato executivo, com salário de até US$ 360 mil anuais.

Tendência no marketing

O investimento em influenciadores segue uma tendência que vem ganhando espaço no marketing. De acordo com reportagem do Business Insider, em 2021, a marca de brinquedos Nerf contratou um "Chief TikTok Officer" para produzir conteúdo criativo para a rede social. Especialistas do setor disseram que empresas estão optando por parcerias mais longas e recorrentes com criadores de conteúdo.

Além da aposta digital, a Starbucks também está reforçando a contratação de baristas para combater a falta de funcionários em suas lojas físicas, segundo informações do Business Insider