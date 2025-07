Petróleo deve cair para US$ 60 por barril em 2026, diz Morgan Stanley

O preço do petróleo deve cair em 2026, segundo projeção do Morgan Stanley, que estima o Brent em torno de US$ 60 por barril no início do ano. Segundo o banco, a projeção se deve à combinação da queda nas tensões geopolíticas e no excesso de oferta no mercado mundial.

O alívio dos conflitos internacionais, especialmente no Oriente Médio, tende a reduzir os prêmios de risco que elevam os preços.

Na última semana, o petróleo acumulou a maior queda semanal dos últimos dois anos, após trégua entre Irã e Israel, aliviando os temores de uma possível interrupção no fornecimento mundial, tendência que, segundo analistas, deve continuar.

Ao mesmo tempo, países fora da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) devem ampliar significativamente sua produção, com um crescimento estimado de 1 milhão de barris por dia tanto em 2025 quanto em 2026.

Atualmente, os Estados Unidos lideram a produção de petróleo no mundo, enquanto a Arábia Saudita é o principal país exportador, seguido por Rússia e Iraque.

O cenário resulta em uma maior oferta de aproximadamente 1,3 milhão de barris por dia no próximo ano, pressionando ainda mais os preços do petróleo para baixo.