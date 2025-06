Ações da Starbucks sobem 1,8% após companhia avaliar possível venda de seus negócios na China

As ações da Starbucks subiram 1,8% no final do pregão de Nova York nesta segunda-feira, 23, após a Caixin Global informar que a empresa está considerando a venda integral de seus negócios na China. As informações foram divulgadas pela Bloomberg.

A empresa fez negociações preliminares com mais de uma dúzia de potenciais parceiros, incluindo as empresas de private equity Hillhouse Capital Group, FountainVest Partners e Trustar Capital, informou a Caixin.

Desafios para sobreviver no mercado chinês

A Starbucks tem enfrentado dificuldades na China desde a pandemia. A recuperação econômica do país tem sido lenta e a rede de cafeterias também foi prejudicada por rivais com preços mais baixos, como a marca nacional Luckin Coffee Inc. A Starbucks recentemente reduziu os preços de algumas bebidas na China e lançou opções sem açúcar.

A empresa sediada em Seattle, nos Estados Unidos, havia contatado investidores enquanto considerava soluções para seus negócios na China, incluindo uma possível venda de participação, informou a Bloomberg. As vendas nas lojas em território chinês permaneceram estáveis ​​no último trimestre após quatro trimestres consecutivos de queda.

A rede está passando por uma reestruturação mais ampla sob o comando do CEO Brian Niccol, que ingressou em setembro do ano passado. Como um todo, a Starbucks registrou cinco trimestres consecutivos de queda nas vendas nas mesmas lojas.