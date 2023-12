Para fortalecer presença na Ásia, Alibaba faz aporte adicional de US$ 634 milhões na Lazada

O Alibaba adicionou recentemente um investimento de US$634 milhões à Lazada, uma plataforma de comércio eletrônico do sudeste asiático, como parte de seus esforços para reforçar sua presença na região. Esta injeção de capital ocorre enquanto o Alibaba continua a avaliar e ajustar suas estratégias, com a cifra total de investimentos da Alibaba na Lazada superando US$ 1,8 bilhão somente neste ano.

Historicamente, o Alibaba investiu US$1 bilhão em 2017, e US$2 bilhões em 2018, e um total de US$1,6 bilhão em 2022, antes deste mais recente aporte de US$634 milhões em 2023. Até o momento, os investimentos acumulados do Alibaba na Lazada ultrapassam US$7,4 bilhões.

Especialistas observam que este novo investimento destaca a alta prioridade e os ajustes estratégicos que o Grupo Alibaba vem fazendo no mercado do sudeste asiático. A Lazada, sendo uma das maiores plataformas de comércio eletrônico da região, detém uma significativa participação de mercado e base de usuários. Ao continuar investindo na Lazada, o Alibaba visa consolidar ainda mais sua posição na região e ampliar sua influência no mercado.

Os resultados financeiros do Alibaba para o terceiro trimestre indicam um crescimento significativo nas receitas provenientes de suas operações de varejo internacional, atingindo RMB 18,978 bilhões (cerca de US$2,98 bilhões), representando um aumento de 73% em relação ao mesmo período do ano anterior. Este crescimento foi impulsionado pelo desempenho robusto de plataformas de varejo chave, como a Lazada, AliExpress e Trendyol.

A Lazada é vista como uma peça-chave para o sucesso do Alibaba no mercado de comércio eletrônico do sudeste asiático. A empresa estabeleceu metas ambiciosas, como alcançar US$100 bilhões em volume bruto de mercadorias (GMV) até 2030, atendendo a 300 milhões de consumidores.

O mercado do sudeste asiático é reconhecido como um dos mais promissores globalmente no setor de comércio eletrônico. De acordo com o relatório de previsões de comércio eletrônico global de 2023 da eMarketer, a receita do mercado de comércio eletrônico do sudeste asiático deve atingir US$113,9 bilhões até 2023, com um aumento projetado de 18,6%, superando a média global de 8,9%.

Vários grandes plataformas de comércio eletrônico transfronteiriço já entraram neste mercado. Além das plataformas principais do Sudeste Asiático, como Lazada e Shopee, estreantes como TikTok e Temu também estão de olho neste mercado.

O CEO da Ningbo New Oriental Trading Co., Zhu Qiucheng, destaca que, à medida que mais empresas de comércio eletrônico entram no mercado, a Lazada enfrenta uma competição cada vez mais acirrada, combinada com desafios econômicos na região, como o crescimento mais lento e a inflação.