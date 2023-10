Com plano de R$ 10 milhões em descontos, AliExpress espera ter 11.11 recorde

O AliExpress acaba de anunciar o plano de ações para a data 11.11, período em que o gigante do e-commerce realiza sua versão do "Black Friday" em comemoração ao Dia dos Solteiros na China. Em 2023, os saldos comemorativos vão começar já no primeiro dia do mês. Serão R$ 10 milhões em descontos e frete grátis, além de 20% de desconto adicionais na categoria premium da plataforma.

De acordo com Briza Bueno, diretora do AliExpress no Brasil, o 11.11 de 2023 representa um marco para a operação no país. “Preparamos as melhores condições, preços, cupons e entrega para nossos consumidores brasileiros. Também trouxemos um programa único para influenciadores no Brasil com um espaço exclusivo para a criação de conteúdo”, afirma Bueno.

Para fortalecer a divulgação, a marca convidou 100 influenciadores para serem seus embaixadores oficiais, receberem produtos e criarem conteúdo para redes sociais. A ação tem como objetivo conectar à marca micro e pequenos influenciadores, que já são consumidores e têm uma relação com a plataforma.

Este é o primeiro 11.11 do AliExpress dentro do Programa Remessa Conforme, da Receita Federal, que entrou em vigor em 1° de agosto com a meta de regular as compras importadas e evitar evasão fiscal. O principal benefício para as empresas é a isenção do imposto de importação para compras de até US$ 50. O AliExpress foi o primeiro e-commerce a ser certificado no Brasil.

No quesito global, o grupo Alibaba, controlador do AliExpress, teve um aumento significativo em vendas no último trimestre. O conglomerado teve receita de US$ 32,2 bilhões entre abril e junho, um crescimento de 14% em comparação com o mesmo período em 2022, e US$ 4,73 bilhões em lucro líquido.

Como será o 11.11 no AliExpress?

Entre os dias 1º e 10 de novembro, diariamente às 11h11 (horário de Brasília), o AliExpress contará com produtos com preços a R$ 11,11 como forma de aquecimento para o grande dia.

Ao todo, serão R$ 10 milhões em descontos e frete grátis, além de 20% de desconto adicionais na categoria Choice, serviço de compras premium do AliExpress que oferece uma curadoria de produtos.

Outra novidade para a data é o programa “Compartilhe e Ganhe”. Qualquer pessoa com um cadastro no AliExpress pode compartilhar produtos com amigos e família, e caso eles comprem os produtos indicados, ela recebe até 15% do valor da compra em saldo na sua carteira dentro do app.

“Simplificamos o programa de afiliados, que já é conhecido, trazendo para o alcance de qualquer pessoa. Você só precisa de um celular com o app do AliExpress e indicar produtos para seus amigos. Quanto mais os amigos comprarem, mais os usuários são recompensados”, comenta Bueno.

Espaço para influenciadores

Destacando a área de lives na plataforma, o AliExpress decidiu criar a AliHouse neste 11.11. A casa funcionará como um grande hub para a criação de conteúdo, com espaços exclusivos para que creators da plataforma produzam vídeos para as próprias redes.

“A criação da AliHouse partiu de uma tendência nas redes sociais de resenhas de produtos. As pessoas se interessam por conteúdos que mostram como os produtos funcionam, principalmente aqueles itens inovadores que você não acha em qualquer lugar”, explica Bueno. As ativações na AliHouse não acabam com o 11.11 e vão continuar durante o próximo ano.