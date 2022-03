Papo Aberto entrevista Marina Helena, diretora do Instituto Millenium

O programa "Papo Aberto" desta semana entrevistou a economista Marina Helena Santos, diretora executiva do Instituto Millenium.

Formada em Economia pela Universidade de Brasília (UnB), Marina Helena tem 15 anos de experiência no mercado financeiro e foi diretora de Programa da Secretaria Especial de Desestatização e Desinvestimento do Ministério da Economia em 2019.

O editor da EXAME Invest Carlo Cauti conversou com a convidada sobre o atual contexto econômico brasileiro, sobre a atuação do governo com privatizações, liberalizações e abertura econômica, e sobre o liberalismo no Brasil.

O Instituto Millenium é um centro de estudos independente que defende e promove ideias liberais no Brasil.

"No Brasil temos um corporativismo organizado e um estado que cresceu olhando para si", disse Marina Helena, "e nosso estado não está fazendo justiça social. Está sendo Robin Hood ao avesso, tirando dos pobres com maior carga tributária dos países industrializados e dando para os 20% dos mais ricos da sociedade. Que são funcionários públicos que ganham o teto. Ou até extra-teto. Muito acima do teto".

