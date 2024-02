Os novos planos da BYD: recompra de ações e mais modelos de luxo 

A fabricante de automóveis chinesa BYD anunciou no último domingo, 18, que planeja recomprar ações, na tentativa de reverter uma queda no preço das ações. A empresa afirmou que "formulará um plano de recompra de ações razoável e viável e implementará recompras de ações com base nas condições de mercado", sem especificar o valor planejado para a operação.

Os papéis, listados em Shenzhen, atingiram o menor valor em 15 meses no início deste mês, em meio a uma guerra de preços entre fabricantes de veículos elétricos e preocupações sobre a economia chinesa.

Depois do anúncio, as ações da BYD chegaram a subir até 2,3% no pregão asiático desta segunda-feira, 19, e depois recuaram para alta de 0,6%.

A BYD já realizou uma recompra de ações de 1,8 bilhão de yuan em junho de 2022.

A empresa sediada em Shenzhen também disse que pretende aumentar o lançamento de modelos de luxo este ano, mas não deu detalhes sobre os planos.

Resultados

As entregas recordes no quarto trimestre, quando a BYD superou a Tesla como a maior vendedora de carros elétricos do mundo, não se traduziram em outro lucro robusto.

A fabricante de veículos elétricos previu um lucro líquido preliminar de 2023 entre 29 bilhões de yuan ($4 bilhões) e 31 bilhões de yuan, abaixo das estimativas dos analistas de 31,5 bilhões de yuan.

O lucro líquido do quarto trimestre deve ficar entre 7,2 bilhões de yuan e 9,2 bilhões de yuan, de acordo com consenso da Bloomberg, abaixo dos 10,9 bilhões de yuan do trimestre anterior.