Oi (OIBR3) publica lista de credores antes de possível pedido de RJ

(Bloomberg) A Oi (OIBR3) publicou a lista de seus credores financeiros antes de um provável pedido de recuperação judicial, à medida em que seu caixa diminui e os vencimentos de dívidas se acumulam.

A companhia divulgou uma lista com 14 credores e uma dívida total de R$ 29,8 bilhões, de acordo com um documento judicial visto pela Bloomberg News. O China Development Bank e o Banco Itaú BBA aparecem entre os maiores credores individuais com R$ 3,8 bilhões e R$ 2 bilhões, respectivamente. O Bank of New York Mellon, Wilmington Trust e GDC Partners, também fazem parte da lista como detentores títulos e outros valores mobiliários para clientes. Eles têm a maior parte dos passivos da lista.

Depois de enfrentar um dos maiores processo de recuperação judicial de todos os tempos no Brasil entre 2017 e 2022, a Oi se prepara para, mais uma vez, pedir recuperação judicial nos próximos dias ou semanas, de acordo com uma pessoa com conhecimento direto do assunto. A empresa sediada no Rio de Janeiro deixou de pagar o cupom de seus títulos em dólar com vencimento em 2025 esta semana, disse a pessoa. O vencimento era de R$ 600 milhões e venceu em 5 de fevereiro.

A Oi, que era conhecida por suas cabines telefônicas de rua, viu uma queda acentuada em clientes de telefonia fixa à medida que suas rivais Vivo, Claro e TIM modernizam suas operações móveis.

Os últimos problemas na Oi sucedem o surpreendente colapso da Americanas no mês passado, depois que um enorme buraco contábil foi relatado pelo CEO. Isso colocou os maiores bancos do país contra os executivos mais ricos do Brasil, que são os principais acionistas da Americanas.

Os títulos em dólares da Oi com vencimento em 2025 são negociados a apenas 7 centavos de dólar, enquanto suas ações caíram 88% no ano passado.