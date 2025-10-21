Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

O que fez a Apple bater recorde de preço na bolsa e ultrapassar a Microsoft em valor de mercado

Ações fecharam a sessão de segunda-feira, 20, em alta de 3,9% a US$ 262,24, marcando o maior fechamento de todos os tempos

Hong Kong: filas marcam o ínicio das vendas do iPhone 17 (Xu Kaicheng/VCG/Getty Images)

Hong Kong: filas marcam o ínicio das vendas do iPhone 17 (Xu Kaicheng/VCG/Getty Images)

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 10h39.

A Apple (AAPL) se tornou a segunda empresa mais valiosa do mundo nesta segunda-feira, 20, superando a Microsoft (MSFT) em valor de mercado. A empresa agora tem uma capitalização de US$ 3,9 trilhões, e fica atrás somente da Nvidia (NVDA), avaliada em US$ 4,4 trilhões. A fabricante do Windows, por sua vez, tem uma avaliação de US$ 3,8 trilhões.

A alta veio após a companhia subir 3,9% a US$ 262,24 ontem, marcando o maior fechamento de todos os tempos — na última semana, acumula alta de 5,9%.

O rali acontece depois de um relatório da Counterpoint Research descobrir que o iPhone 17 superou o iPhone 16 em 14% nas vendas na China e nos EUA nos primeiros 10 dias de lançamento, em 19 de setembro.

“Comprar este dispositivo é uma decisão óbvia, especialmente quando se acrescentam descontos e cupons”, disse Mengmeng Zhang, analista sênior da Counterpoint, em um comunicado, informou a Forbes.

Para o analista, isso aconteceu por uma série de melhorias em recursos e o mesmo preço do iPhone 16 no lançamento. “Simplificando, ele oferece uma relação custo-benefício extremamente boa, e os consumidores chineses estão recompensando a Apple por isso.”

As vendas do modelo básico do iPhone 17 nos EUA e na China representam 22% das ofertas mais recentes da Apple, um aumento de 31% em relação às vendas iniciais do iPhone 16, nos últimos 10 dias, escreveu o jornal.

Momentos desafiadores

Em abril, as ações da empresa despencaram para US$ 172,42 após os anúncios das tarifas do presidente Donald Trump.

Isso porque a Apple depende da China para sua fabricação e perdeu quase US$ 640 bilhões em capitalização de mercado após a decisão do presidente. Por conta disso, no ano, as ações subiram “apenas” 5%, abaixo dos ganhos do mercado.

Entretanto, a Apple conseguiu garantir isenções tarifárias condicionais sobre iPhones e semicondutores do governo Trump, comprometendo US$ 500 bilhões para a iniciativa do governo de fortalecer a fabricação doméstica.

Mas a guerra comercial com Pequim segue no radar dos investidores e pode escalar nas próximas semanas, afetando a companhia. Trump ameaçou novamente nesta segunda-feira o país asiático com tarifas de 155% a partir de 1º de novembro caso os dois países não consigam chegar a um acordo. Os EUA já têm uma tarifa de 30% em vigor para a China.

Acompanhe tudo sobre:AppleiPhoneMicrosoftNvidiaDonald TrumpTarifas

Mais de Invest

Embraer (EMBR3) bate recorde e pedidos acumulam US$ 31,3 bilhões no 3º tri

GM dispara na bolsa após lucro acima do esperado e alívio com tarifas de Trump

Lucro da Coca-Cola bate R$ 3,7 bilhões no 3º trimestre e fica acima do esperado

De olho no metal precioso: B3 lança Índice Futuro de Ouro

Mais na Exame

Brasil

Mala de mão em voo pode ser cobrada? Entenda discussão na Câmara que quer proibir tarifa básica

Economia

Haddad diz que governo vai definir propostas para o orçamento nesta terça-feira, 21

Mercados

Embraer (EMBR3) bate recorde e pedidos acumulam US$ 31,3 bilhões no 3º tri

Negócios

Lideranças latino-americanas defendem ação coordenada para reposicionar região na economia global