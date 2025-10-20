Trump ameaça tarifa de 155% contra a China caso acordo comercial não seja alcançado

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou novas tarifas de 155% contra a China caso o acordo comercial não seja alcançado até o prazo de 1 de novembro. O presidente afirmou nesta segunda-feira, 20, em coletiva na Casa Branca que "a China tem sido respeitosa", reiterando que irá se encontrar com o presidente chinês Xi Jinping na Coreia do Sul.

"Veremos o que podemos fazer, esperamos um acordo justo", disse ele, destacando que as negociações caminham para uma solução mútua. “Fui convidado para ir à China, e farei isso em algum momento no início do próximo ano. Já temos isso mais ou menos acertado”, afirmou.

À imprensa, Trump afirmou que a China está pagando valores expressivos em tarifas impostas por Washington. "Eles estão pagando quantias tremendas de dinheiro a nós na forma de tarifas", disse.

"Acho que vamos trabalhar em algo bom para os dois países", completou, demonstrando otimismo com a possibilidade de um desfecho positivo. Segundo ele, o objetivo é alcançar um tratado que beneficie ambos os lados: “Acho que, quando deixarmos a Coreia do Sul — posso estar errado —, acabaremos com um acordo comercial muito forte. Ambos ficaremos satisfeitos”.

Recentemente, Trump impôs tarifas de 100% sobre produtos chineses, em resposta aos controles de exportação estabelecidos por Pequim sobre minerais raros. Horas antes da nova declaração, ele havia sinalizado a possibilidade de revisar tarifas, desde que houvesse contrapartidas claras em temas como soja, fentanil e os próprios minerais estratégicos.