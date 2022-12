O pior passou? Inflação americana fica abaixo do esperado em novembro e dá alívio ao mercado

O CPI de novembro, índice que mede os preços ao consumidor nos Estados Unidos, veio como um presente antecipado de Natal para os mercados. Na manhã desta terça-feira, 13, a Nasdaq100, índice da bolsa que reúne especialmente as ações de empresas de tecnologia, subia 3,85% nos contrastos futuros. Também nas negociações futuras o Dow Jones subia 2,10% e a S&P 500, 2,75%.

Por aqui, a cotação do dólar contra o real está em ritmo de queda de 0,75%, para R$ 5,27. Já o Ibovespa avançava 0,53%, para 105.901.

A inflação subiu 7,1% no acumulado do ano até novembro, abaixo da alta de 7,7% em outubro e também inferior às expectativas dos economistas, que previam um aumento de 7,3%. Na comparação mensal, os preços aumentaram 0,1% em novembro em relação ao mês anterior. Economistas ouvidos pela consultoria FactSet esperavam um avanço de 0,3%. Esse é o menor patamar desde dezembro de 2021.

Os números do CPI animaram o mercado porque reforçam a indicação de que o ritmo de elevação dos juros deve diminuir. Amanhã o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, anuncia sua última decisão do ano sobre os juros. A expectativa agora é de que o Fed consiga abrandar os aumentos que fez ao longo do ano em busca de manter os preços sob controle. Há pouco, o yield do Tesouro dos EUA de dois anos caiu para 0,16 ponto percentual, para 4,23%.