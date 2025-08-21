Invest

Nubank troca de CEO no México: Armando Herrera assume comando de operação estratégica

Executivo assume cargo no lugar de Ivan Canales, um dos fundadores da operação mexicana do banco

Escritório do NU no México (Divulgação)

Mitchel Diniz
Repórter de negócios e finanças

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 17h06.

Última atualização em 21 de agosto de 2025 às 18h20.

O Nubank (ROXO34) trocou o comando de uma operação considerada estratégica para o crescimento do banco. No México, Armando Herrera assume o cargo de CEO no lugar de Ivan Canales, um dos fundadores da operação e que ocupou a posição por três anos. O NU informou que Canales está em licença parental e vai continuar contribuindo com o banco.

"A transição está ocorrendo de forma harmônica, sob a liderança de Guilherme Lago, presidente do Conselho do Nu México", diz comunicado do banco. Nos resultados do segundo trimestre, o Nubank informou estar no início da construção de uma plataforma de serviços financeiros para o varejo no país.

Os números ainda são modestos comparado com o todo, com uma carteira de US$ 700 milhões e mais de 12 milhões de clientes, mas o ritmo de crescimento está acelerado. Principalmente levando em conta que o banco conseguiu, há pouco tempo, a licença das autoridades financeiras do país para operar como banco múltiplo. O México é o terceiro país mais populoso das Américas e é considerado um mercado pouco "bancarizado".

"A empresa foi responsável por oferecer o primeiro cartão de crédito a quase metade de seus clientes", diz o texto sobre a chegada de Herrera. A cobertura do banco  já chega a 98% dos municípios mexicanos, diz o Nubank, e 13% da população adulta. Até agora foi investido US$ 1,4 bilhão na operação mexicana.

O número de clientes de cartão de crédito no país cresceu mais de 50% entre um ano e outro, para 6,6 milhões. Os depósitos no país somaram US$ 6,7 bilhões. E a receita líquida com juros, somando Colômbia, chegou a US$ 2,1 bilhões.

"A comprovada expertise de Armando no mercado de serviços financeiros mexicano, combinada com a sua capacidade de expandir negócios e oferecer soluções inovadoras, será um ativo significativo neste momento da empresa", diz o comunicado do Nubank.

Herrera vem da Konfío, fintech mexicana que atua com pequenas e médias empresas e tem mais de 15 anos de experiência na indústria de serviços financeiros. Também tem passagens pela American Express.

