Nubank troca de CEO no México: Armando Herrera assume comando de operação estratégica

O Nubank (ROXO34) trocou o comando de uma operação considerada estratégica para o crescimento do banco. No México, Armando Herrera assume o cargo de CEO no lugar de Ivan Canales, um dos fundadores da operação e que ocupou a posição por três anos. O NU informou que Canales está em licença parental e vai continuar contribuindo com o banco.

"A transição está ocorrendo de forma harmônica, sob a liderança de Guilherme Lago, presidente do Conselho do Nu México", diz comunicado do banco. Nos resultados do segundo trimestre, o Nubank informou estar no início da construção de uma plataforma de serviços financeiros para o varejo no país.

Os números ainda são modestos comparado com o todo, com uma carteira de US$ 700 milhões e mais de 12 milhões de clientes, mas o ritmo de crescimento está acelerado. Principalmente levando em conta que o banco conseguiu, há pouco tempo, a licença das autoridades financeiras do país para operar como banco múltiplo. O México é o terceiro país mais populoso das Américas e é considerado um mercado pouco "bancarizado".

"A empresa foi responsável por oferecer o primeiro cartão de crédito a quase metade de seus clientes", diz o texto sobre a chegada de Herrera. A cobertura do banco já chega a 98% dos municípios mexicanos, diz o Nubank, e 13% da população adulta. Até agora foi investido US$ 1,4 bilhão na operação mexicana.

O número de clientes de cartão de crédito no país cresceu mais de 50% entre um ano e outro, para 6,6 milhões. Os depósitos no país somaram US$ 6,7 bilhões. E a receita líquida com juros, somando Colômbia, chegou a US$ 2,1 bilhões.

"A comprovada expertise de Armando no mercado de serviços financeiros mexicano, combinada com a sua capacidade de expandir negócios e oferecer soluções inovadoras, será um ativo significativo neste momento da empresa", diz o comunicado do Nubank.

Herrera vem da Konfío, fintech mexicana que atua com pequenas e médias empresas e tem mais de 15 anos de experiência na indústria de serviços financeiros. Também tem passagens pela American Express.