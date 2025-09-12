Invest

'Roxito': Nubank mira mercado de mais de US$ 400 bi no México

País é considerado alavanca de crescimento para o banco e analistas acreditam que operação pode mexer ponteiros já no curto prazo

Nubank: com mercado pouco bancarizado, México se torna vitrine da expansão do Nubank (Nubank/Divulgação)

Augusto Diniz
Redator

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 10h04.

A operação do México do Nubank (ROXO34) é um dos fatores que chamam as atenções para o 'roxinho', devido a sua enorme capacidade de penetração nesse mercado. Esse foi, inclusive, um dos motivos pelo qual o banco recebeu uma série de upgrades dos analistas desde que divulgou os resultados do segundo trimestre de 2025.

Em junho, o sistema de crédito mexicano contava com cerca de US$ 440 bilhões em empréstimos e, para o Citi, que escreveu um relatório sobre a operação mexicana, isso deve começar a fazer diferença no lucro líquido da holding Nu, dependendo, é claro, do desenvolvimento da eficiência e das tendências de empréstimos sobre depósitos.

O banco americano foi um dos que, recentemente, elevaram a ação do Nu de neutra para recomendação de compra — com outras quatro casas. Após o banco subir 5% nesta semana e 25% nos últimos 30 dias, nesta quarta-feira, 10, o Nubank voltou a ser o banco mais valioso da América Latina.

Crescimento consistente

O Nubank tem uma participação de mercado de 1,2% e 1,6% em empréstimos ao consumidor e depósitos totais no México, respectivamente, destaca o Citi. O banco está no início da construção de uma plataforma de serviços financeiros voltada ao varejo no país, onde obteve, recentemente, a licença para atuar como banco múltiplo.

Terceira nação mais populosa das Américas, o México ainda é pouco "bancarizado", o que reforça o potencial de expansão da fintech.

Recentemente, o Nu trocou o comando da operação mexicana, com Armando Herrera assumindo o cargo de CEO no lugar de Ivan Canales, um dos fundadores da operação.

"A empresa foi responsável por oferecer o primeiro cartão de crédito a quase metade de seus clientes", disse o texto sobre a chegada de Herrera. A cobertura do banco já chega a 98% dos municípios mexicanos, informou o Nubank, e 13% da população adulta.

Até agora foi investido US$ 1,4 bilhão na operação mexicana.

Desde o início das operações no quarto trimestre de 2022, o Nu México tem crescido consistentemente tanto em depósitos, alcançando US$ 6,7 bilhões, quanto em crédito, atingindo US$ 1,2 bilhão, relata o Citi.

No México, o Nu possui 12,1 milhões de clientes, com 55% deles alocando poupança em suas contas, enquanto 61% dos clientes recorrendo a crédito do banco digital.

Credibilidade à estratégia

Embora o índice de empréstimo sobre depósito permaneça baixo, em 18%, o índice de custo sobre receita está alto. Além disso, o custo de captação está acima da taxa interbancária, descreve o Citi.

Fazendo um paralelo com o aumento das operações brasileiras, o Citi confere um certo grau de credibilidade à estratégia e ao potencial do banco digital no México.

O banco americano vê contribuição positiva para o lucro líquido até 2026 do Nu México dada a maturidade e o porte de alguns itens-chave impulsionadores da lucratividade, como o custo de captação e índice de empréstimos sobre depósitos.

O Citi relata ainda que os empréstimos ao consumidor representam 42% dos empréstimos totais de US$ 440 bilhões do sistema de crédito mexicano.

Desses empréstimos ao consumidor, 9% são por meio de cartões de crédito e 3%, empréstimos pessoais.

Isso revela o potencial do quanto o Nu pode expandir suas operações.

