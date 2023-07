Nova política de dividendos da Petrobras, inflação e PIB na Europa e o que mais move o mercado

São positivas as primeiras reações de investidores à mudança da política de distribuição de dividendos da Petrobras. As ADRs da companhia, negociadas nos Estados Unidos, sobem mais de 2% no pré-mercado desta segunda-feira, 31.

A nova política de dividendos da Petrobras

As novas regras, anunciadas na noite de sexta-feira, 31, eram bastante aguardadas pelo mercado. Foi definido que o pagamento será trimestral, com base em 45% do fluxo de caixa livre da empresa no período. A regra anterior considerava uma proporção de 60% para distribuição aos acionistas.

A política de dividendos anunciada ainda permite estabelece uma remuneração mínima anual de US$ 4 bilhões para exercícios em que o preço médio do Brent for superior a US$ 40. Adicionalmente, a companhia informou que utilizará programas de recompra de ações para remunerar seus acionistas.

As mudanças, segundo a Petrobras, se fizeram necessárias "em razão da revisão do Plano Estratégico 2024-2028 (PE 2024-28), bem como da aprovação

do direcionador de investimento de baixo carbono entre 6% e 15% do CAPEX total para os cinco próximos anos". A companhia irá divulgar o balanço do segundo trimestre na quinta-feira, 3.

Irani: reconhecimento de PIS e COFINS impulsiona lucro

A fabricante de papéis Irani abriu os balanços desta semana, registrando um lucro líquido de R$ 228,76 milhões no segundo trimestre. O resultado foi 175% superior ao apresentado no mesmo período do ano passado. Parte do resultado foi impacto pelo reconhecimento de créditos de PIS e COFINS sobre a aquisição de aparas, o que gerou um lucro não-recorrente de R$ 161,1 milhões.

Resultados do dia

Após o fechamento do mercado serão divulgados os balanços da TIM e EcoRodovias.

Europa: PIB surpreende, mas inflação ainda pressiona

No mercado internacional, investidores repercutem a bateria de dados econômicos da Zona do Euro. Um dos mais aguardados dos últimos meses, o Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre cresceu 0,3% e 0,6% na comparação anual. O crescimento saiu acima do consenso de 0,2% para o trimestre e 0,5% para o anual.

Dados da inflação, por outro lado, saíram mistos. A prévia do Índice de Preço ao Consumidor (IPC), também divulgada nesta manhã, revelou deflação de 0,1% para o mês de julho ante expetativa de 0,3% de alta. Na comparação anual, houve manutenção do patamar anterior de 5,3%, como o esperado. Os núcleos do IPC, no entanto, se mostraram mais persistentes do que previam os economistas. A contração do núcleo foi de 0,1% ante projeção de 0,5% de queda. Na comparação anual, o núcleo do IPC da Zona do Euro permaneceu em 5,5% ante expectativa de queda para 5,4%.

Que horas abre a bolsa de valores

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura é entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro vão das 9h às 17h55.