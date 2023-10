Natura assina acordo de exclusividade para potencial venda da The Body Shop

A Natura&Co (NTCO3) informou nesta segunda-feira, 30, que assinou um acordo de exclusividade relativo a potencial venda da The Body Shop com o Aurelius Investment Advisory Limited, empresa europeia de private equity.

Por meio de fato relevante, a Natura afirmou que os termos e condições da potencial venda estão sendo negociados e não há garantia de que operação será concluída.

Disse ainda que manterá os acionistas e o mercado em geral informados acerca da operação, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis.

Em busca de desalavancagem

A Natura vem tentando vender parte de suas operações, na tentativa de reduzir o grau de endividamento. No primeiro semestre, a empresa acertou a venda de sua linha de luxo Aesop para a L'Oreal por US$ 2,52 bilhões. A Natura recebeu o aval de seu Conselho de Administração para a venda da The Body Shop no fim de agosto.

A Natura encerrou o segundo semestre com dívida líquida de R$ 10 bilhões. Sua relação dívida líquida/Ebitda foi de 7,24x contra 3,46x no mesmo período do ano passado.