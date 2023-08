Natura (NTCO3): Conselho dá aval para a venda da The Body Shop

O Conselho de Administração da Natura deu aval para a diretoria "explorar alternativas estratégicas" para a subsidiária The Body Shop, incluindo uma potencial venda do negócio.

A Natura, contudo, afirmou que não há qualquer garantia de que a autorização concedida pelo conselho irá resultar em uma transação envolvendo a The Body Shop.

Dívida nas alturas e tentativa de desalavancagem

A autorização ocorre em meio às tentativas da Natura de reduzir seu nível de endividamento, após período de forte expansão inorgânica. A empresa encerrou o segundo semestre com dívida líquida de R$ 10 bilhões. Sua relação dívida líquida/Ebitda foi de 7,24x contra 3,46x no mesmo período do ano passado.

Na tentativa de reduzir o grau de alavancagem, a companhia se desfez da divisão AESOP, vendida no primeiro semestre por cerca de R$ 12 bilhões para a francesa L'Oreal.