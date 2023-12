Minério de ferro cai com falta de estímulo após reunião de cúpula chinesa

O minério de ferro afundou depois que um importante encontro de autoridades chinesas para definir políticas econômicas terminou sem grandes promessas de mais estímulo. A cotação da matéria-prima do aço caiu até 3,2% em Singapura, para US$ 131,75 a tonelada.

Após a conferência anual de trabalho econômico do Partido Comunista, as autoridades disseram apenas que a política industrial será a principal prioridade no próximo ano. Foi uma decepção para quem esperava ver a China mudar de abordagem para impulsionar o crescimento e a confiança com estímulos massivos em 2024, disse Eric Zhu, da Bloomberg Economics. O tom dos comentários sobre a política macroeconômica deu poucos indícios de uma postura mais agressiva, disse ele.

Rali do minério de ferro

O minério de ferro ainda é negociado perto do nível mais alto desde fevereiro, depois de se recuperar nos últimos meses com uma série de medidas tomadas pelo governo em Pequim para estimular os gastos com infraestrutura. No entanto, os sinais de que as autoridades não irão reforçar essa abordagem minam as perspectivas para o próximo ano, especialmente porque a China luta contra a deflação.

O otimismo em relação a medidas estímulo esteve bem alto ultimamente, e é provável que os preços do minério de ferro recuem no primeiro semestre do próximo ano, disse Liu Jialiang, vice-presidente de pesquisa da Cofco Futures.

