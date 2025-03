Mercados na Ásia operam sem direção com temor de guerra comercial

As ações na Ásia ainda operam sem direção nesta sexta-feira, 28, depois que os papéis nos EUA caíram com as preocupações de uma guerra comercial que ganha tração a cada semana, segundo a Bloomberg.

Enquanto ações australianas caem, índices futuros do Japão foram pouco alterados e os de Hong Kong avançaram. Os contratos para ações dos EUA flutuaram no início do pregão asiático depois que o S&P 500 e o Nasdaq 100 caíram, com as montadoras sendo atingidas pelo anúncio de políticas de Trump para o setor. Tradicional porto seguro para momentos de tensão do mercado, o ouro atingiu novo recorde.

Mercados cautelosos

Os mercados estavam cautelosos antes da promessa do presidente Donald Trump de anunciar tarifas recíprocas em 2 de abril, após aplicar tarifas de 25% sobre as importações de todos os automóveis para o país. Após dados mostrando que a economia dos EUA acelerou no quarto trimestre, os investidores agora terão outra chance de avaliar a saúde econômica do país na sexta-feira, quando o índice de preços de despesas de consumo pessoal dos EUA, ou PCE, for revelado.

Autoridades comerciais de Coreia do Sul e Japão devem se reunir com seus colegas chineses em Seul neste fim de semana para discutir cooperação econômica enquanto buscam maneiras de responder à crescente pressão comercial dos EUA.

Inflação dos EUA

Poucos dias antes do fim de um trimestre que deve ser o pior para o S&P 500 desde 2023, os investidores voltarão seu foco para os dados do PCE dos EUA de sexta-feira. O Federal Reserve deve mostrar sinais de rigidez, já que os preços permanecem altos, segundo a Bloomberg.

A presidente do Fed Boston, Susan Collins, disse que parece "inevitável" que as tarifas aumentem a inflação, pelo menos no curto prazo, acrescentando que é provavelmente apropriado manter as taxas de juros estáveis ​​por mais tempo.