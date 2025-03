Ouro atinge valor recorde em meio a tensões por tarifas de Trump e queda nas bolsas globais

Na quinta-feira, 27 de março, o ouro subiu para um valor recorde, com o ouro à vista avançando 1%, alcançando US$ 3.050,32 por onça às 13h40 ET (14h40, no horário de Brasília).

Mais cedo na quinta, o preço atingiu o pico histórico de US$ 3.059,30. Este foi o 17º recorde do metal precioso neste ano, refletindo o aumento da demanda em meio às incertezas globais. Da mesma forma, futuros do ouro nos EUA subiram 1,3%, fechando a US$ 3.061, após atingir brevemente US$ 3.071,30, segundo dados da Reuters.

A alta foi impulsionada principalmente pela compra de segurança em meio às preocupações com o anúncio de Donald Trump sobre uma tarifa de 25% sobre veículos importados. A medida aumentou as tensões comerciais, com governos de Ottawa a Paris ameaçando retaliações.

O plano tarifário de Trump deve entrar em vigor no dia seguinte ao anúncio de tarifas recíprocas direcionadas aos países que ele acusa de serem responsáveis pela maior parte do déficit comercial dos EUA.

Agora, os investidores aguardam os dados sobre Gastos com Consumo Pessoal (PCE) dos EUA, previstos para esta sexta-feira, 28, para avaliar a trajetória de possíveis cortes adicionais nas taxas de juros, após a decisão do Federal Reserve, na semana passada, de manter sua taxa básica de juros estável. Isso aumenta o apelo do ouro como uma proteção contra incertezas econômicas e políticas.

O Goldman Sachs também revisou sua previsão para o preço do ouro no final de 2025 para US$ 3.300 por onça, acima dos US$ 3.100 anteriores, citando entradas maiores do que o esperado em ETFs e a demanda contínua dos bancos centrais.

Além do ouro, a prata subiu 1,7%, alcançando US$ 34,27 por onça, atingindo seu nível mais alto desde outubro de 2024. O platina aumentou 0,7%, sendo negociado a US$ 981 por onça, enquanto o paládio ganhou 0,3%, fechando a US$ 971,25.