Lucro líquido ajustado da Gerdau cai 61,7% e atinge R$ 1,333 bi no 4º tri de 2022

A Gerdau registrou lucro líquido ajustado de R$ 1,333 bilhão no quarto trimestre de 2022, recuo de 61,7% em relação ao mesmo período de 2021. A queda é de 55,9% em relação ao terceiro trimestre. No ano, o lucro líquido ajustado foi de R$ 11,6 bilhões. O valor representa redução de 16,5% na comparação com 2021.

De acordo com a Gerdau, o recuo é "reflexo da maior pressão de custos e, principalmente, pela forte base de comparação do ano 2021, quando a companhia registrou o maior lucro líquido ajustado de sua história".

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da Gerdau atingiu R$ 3,63 bilhões e recuou 9,3% ante o quarto trimestre de 2021, também sendo 32,4% inferior ao trimestre anterior.

No acumulado de 2022, o Ebitda ajustado da Gerdau foi de R$ 21,5 bilhões, 7,4% menor que no ano anterior.

"Não obstante as retrações apresentadas, os resultados dos períodos analisados ratificam a assertividade do modelo de negócios da Gerdau, à resiliência dos mercados atendidos e o foco das operações nas Américas", afirmou a empresa em seu relatório de resultados.

A receita líquida da Gerdau no quarto trimestre de 2022 totalizou R$ 17,964 bilhões, 15% inferior ante o terceiro trimestre e em 16,7% menor quando comparada ao quarto trimestre de 2021. "Tais variações refletem o menor volume comercializado entre os períodos", afirma.

Em 2022, a receita líquida da Gerdau alcançou R$ 82,4 bilhões, 5 2% superior em relação ao ano anterior. Isso foi motivado por uma demanda resiliente nos principais mercados de atuação da companhia, diz a empresa.