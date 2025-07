Lucro da Alphabet, dona do Google, supera estimativas e atinge US$ 28,2 bilhões

Os resultados da Alphabet superaram as expectativas de Wall Street. A dona do Google registrou lucro líquido de US$ 28,196 bilhões entre abril e maio deste ano, alta de 19,37% na comparação com o segundo trimestre de 2024. O lucro por ação da companhia ficou em US$ 2,31, acima das projeções do mercado, que estimavam US$ 2,18.

O lucro operacional da big tech, por sua vez, ficou em US$ 31,271 bilhões, com alta de 14,02%.

A receita da companhia também superou as estimativas, cresceu 13,8% e alcançou US$ 96,43 bilhões - a média das projeções apontavam para uma cifra de US$ 94 bilhões.

O faturamento com a ferramenta de buscas somou US$ 54,190 bilhões no período, com alta de 11,7%. O Youtube gerou receita de US$ 9,79 bilhões (alta de 13%) e o serviço de nuvem, o Google Cloud, foi de US$ 13,62 bilhões (alta de 32%). O Youtube obteve receita de US$ 9,79 bilhões.

O total de custos e despesas cresceu na mesma velocidade que as receitas, avançou 14% para US$ 65,157 bilhões.

A empresa teve geração de caixa de US$ 5,301 bilhões no segundo trimestre. A cifra é 61% menor que a obtida um ano antes, de US$ 13,454 bilhões.

Apesar dos números fortes, a companhia também anunciou que as despesas de capital devem ficar acima do previsto para este ano. A Alphabet agora estima gastar US$ 85 bilhões, US$ 10 bilhões a mais do que o guidance anterior. A companhia deve direcionar esses recursos para se manter competitiva na corrida da inteligência artificial.