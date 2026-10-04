Apuração para governador no Distrito Federal: veja em tempo real quem está ganhando a eleição

Os eleitores do Distrito Federal vão às urnas neste domingo, 4, para escolher o próximo governador. O Distrito Federal tem mais de 2,2 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

A disputa pelo governo do Distrito Federal reúne nove candidatos.

Quem está ganhando no Distrito Federal?

A apuração no Distrito Federal será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Os números divulgados durante a noite da eleição representam a totalização oficial dos votos processada pelo TSE.

Quem são os candidatos a governador no Distrito Federal

Kiko Caputo (NOVO) — 30

Expedito Mendonça (PCO) — 29

Celina Leão (PP) — 11

Rico Pinheiro (PRTB) — 28

Cappelli (PSB) — 40

Paula Belmonte (PSDB) — 45

Professor Robson (PSTU) — 16

Leandro Grass (PT) — 13

Professora Samara Mineiro (UP) — 80