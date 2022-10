Kroger e Albertsons anunciam fusão que cria gigante de supermercados nos EUA

Duas das maiores redes de supermercados dos Estados Unidos anunciaram planos de fusão nesta sexta-feira, 14. A varejista Kroger vai pagar US$ 25 bilhões para incorporar a concorrente Albertsons Cos., criando uma gigante do setor com 710 mil funcionários, 4.996 lojas e um faturamento anual na casa de US$ 210 bilhões - considerando as vendas totais de 2021.

O preço de US$ 34,10 por ação representa um prêmio de 19%, dado o valor de fechamento da ação da Albertsons na quinta-feira. Nesta sexta-feira, o mercado reagiu ao anúncio derrubando a ação para US$ 26,21, um tombo de 8,45%. Já as ações da Kroger caíram 7,32%, para US$ 43,16.

A megafusão depende, é claro, de aprovação do aval do regulador antitruste norte-americano. Esse é um ponto crítico segundo analistas de mercado, que afirmam ter se intensificado o rigor da Federal Trade Commission (FTC) desde o início do governo de Joe Biden.

As empresas disseram que planejam vender algumas lojas e que a Albertsons fara uma cisão de uma unidade de negócios antes do fechamento da operação, previsto para o início de 2024. A Albertsons detém 5,7% de participação de mercado, enquanto a Kroger tem 9,9%, segundo a empresa de pesquisa Numerator.

Por isso, o negócio também coloca a competição no setor em nível mais acirrado. Hoje, o Walmart é um dos principais nomes do varejo alimentar nos Estados Unidos, com 20,9% de participação.

Preços menores e salários maiores

Segundo a Kroger, a aquisição acelera a estratégia "go-to-market" e posiciona a empresa combinada como um varejista de alimentos omnicanal de "primeira linha", além de dar continuidade ao plano de redução de preços dos produtos vendidos - o que tem ficado no centro das preocupações dos norte-americanos que estão tendo de lidar com aumento da inflação.

De acordo com a empresa, a prática de preços menores vai ser possível pelos ganhos de sinergia em redução de custos. A Kroger espera reinvestir aproximadamente US$ 500 milhões em economia de custos para reduzir os preços para os clientes. A companhia também projeta que US$ 1,3 bilhão será investido nas lojas Albertsons Cos. para aprimorar a experiência do cliente e mais US$ 1 bilhão para continuar aumentando os salários dos funcionários.