Kohl’s deve reduzir posições corporativas em 10% para impulsionar resultados

A Kohl's anunciou nesta terça-feira, 28, que cortará 10% de sua força de trabalho corporativa como parte de um esforço para melhorar seus resultados. A decisão acompanha uma série de medidas para reverter o desempenho da companhia.

Dentro dessa redução, metade das vagas eliminadas eram posições em aberto, ou seja, ninguém foi demitido. Até 2023, a rede de lojas contava com 96 mil funcionários, sendo 36 mil em tempo integral e 60 mil em meio período.

A medida vem logo após a varejista anunciar o fechamento de 27 lojas até abril, devido ao baixo desempenho, além do encerramento das operações de seu centro de distribuição de e-commerce na Califórnia.

Para tentar reverter a crise, a empresa contratou Ashley Buchanan, ex-executivo do Walmart, como novo CEO em novembro de 2023, substituindo Tom Kingsbury, que permaneceu menos de dois anos no cargo. Pouco depois da troca na liderança, a Kohl’s revisou para baixo suas projeções de vendas para 2024. Em 2023, as ações da empresa acumularam uma queda superior a 50%.

A Kohl’s não é a única rede em dificuldades. O setor de varejo de moda enfrenta um cenário desafiador devido à demanda instável dos consumidores, o que tem pressionado diversas empresas do segmento.